Официальные документы

Янв 04, 2017
Янв 04, 2017
Янв 04, 2017
Янв 04, 2017
Янв 04, 2017
Янв 01, 2017
Янв 01, 2017
Янв 01, 2017
Дек 31, 2016
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Дек 08, 2016
Март 25, 2016 / Деловой климат
В Каракалпакстане особое внимание уделяется развитию такой отрасли аграрного сектора экономики, как пчеловодство. Многие жители сельских районов за счет этого...
Март 25, 2016 / Деловой климат
В нашей стране проводится системная работа по либерализации экономики, внедрению рыночных принципов и механизмов управления, дальнейшему улучшению деловой среды, устранению...
Март 25, 2016 / Деловой климат
Первая партия продукции, произведенная в учебно-производственном комплексе Давлатабадского профессионального колледжа легкой промышленности города Намангана, была отправлена в торговую сеть еще...
Март 25, 2016 / Деловой климат
В Кашкадарьинской области уделяется особое внимание разбивке интенсивных садов, агротехнике ухода за фруктовыми деревьями, развитию виноградарства, широкому внедрению передовых технологий...
Март 25, 2016 / Деловой климат
За годы независимости приняты и последовательно совершенствуются нормативно-правовые документы, направленные на обеспечение неприкосновенности частной собственности, укрепление роли частного сектора в...
Фев 19, 2015 / Деловой климат
По мере интенсивного развития предпринимательства и укрепления у людей чувства собственности все более процветают и регионы.
Фев 19, 2015 / Деловой климат
Масштабная работа по привлечению женщин к предпринимательской деятельности и активное участие в этом процессе банковских учреждений открывают широкие возможности перед...
Фев 19, 2015 / Деловой климат
Надежное и стабильное развитие отечественной банковской системы открывает субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства широкие возможности для достижения новых рубежей...
Май 20, 2016 / Страна молодых
Всесторонняя поддержка идей и инициатив молодых является одной из приоритетных задач государства. Выдвигаемые ими проекты последовательно внедряются в жизнь.
Май 20, 2016 / Страна молодых
В соответствии с реализованной по инициативе Президента страны государственной программой по укреплению материально-технической базы и дальнейшему улучшению деятельности детских школ музыки и...
Май 20, 2016 / Страна молодых
В Узбекистане осуществляются комплексные меры по поддержке изобретателей и рационализаторов. Инновационные разработки молодых ученых находят свое применение в разных отраслях экономики.
Май 20, 2016 / Страна молодых
Отмечая достижения страны за 25 лет независимости, нельзя не подчеркнуть динамичное развитие медицины, которая поднялась на качественно новый уровень.
Фев 21, 2014 / Страна молодых
Выставка под названием «Ростки независимости» проходит в мемориальном парке-музее Камолиддина Бехзода
Апр 23, 2016 / Субботнее настроение
Наступление весенних дней ознаменовало собой открытие в стране сезона работы парков культуры и отдыха населения. Сегодня эти ухоженные и красочно...
Апр 23, 2016 / Субботнее настроение
Многим знакомо чувство усталости, которое часто возникает в весенний период. Учащаются простудные заболевания, недомогания. В этом виновата не весна, а различной степени авитаминоз...
Апр 23, 2016 / Субботнее настроение
В рамках фестиваля изобразительного и прикладного искусства в Государственном музее искусств Узбекистана проходит выставка народного художника страны Акмаля Икрамджанова.
Апр 23, 2016 / Субботнее настроение
За годы независимого развития в нашей стране принят ряд указов Президента и правительственных постановлений, направленных на развитие детского спорта, проведена...
Июль 25, 2015 / Субботнее настроение
В столице прошел республиканский смотр-конкурс «Юный художник», где умение рисовать продемонстрировали учащиеся детских центров «Баркамол авлод» из всех регионов страны.
Июль 25, 2015 / Субботнее настроение
Символом красоты и жизненной силы считали в Древней Греции нежные и сочные листья салата, которые греки употребляли в пищу ежедневно.
Июль 25, 2015 / Субботнее настроение
За годы независимого развития в республике создана эффективная система подготовки профессиональных спортсменов и высококвалифицированного тренерского состава. Осуществляемые в этом направлении...
Июль 25, 2015 / Субботнее настроение
В парке культуры и отдыха имени Алишера Навои города Андижана прошел вечер сатиры и юмора, а также конкурс поваров «Палов...
Фев 26, 2016 / Из первых уст
— Расскажите, как правильно обращаться в министерство или ведомство через «электронное правительство» по интернету? В какой срок мне ответят на...
Фев 26, 2016 / Из первых уст
— Недавно услышал, что теперь любой человек может присутствовать на собраниях в госорганах. Хотелось бы получить разъяснение по поводу данного...
Фев 26, 2016 / Из первых уст
— Слышали, что в странах Южной Америки распространен вирус Зика. Насколько велика вероятность заражения им в нашей стране и чем...
Фев 26, 2016 / Из первых уст
— В нашей стране уделяется большое внимание укреплению института семьи, всемерно поддерживаются стремления и инициативы молодежи. Знаю, что общественное движение...
Фев 26, 2016 / Из первых уст
— Прекрасна природа Узбекистана. Весной хотели бы с семьей сходить в поход — погулять по Угам-Чаткальскому государственному национальному природному парку...
Сен 12, 2014 / Из первых уст
— В данный момент я жду ребенка, находясь при этом в отпуске по уходу за ребенком до двух лет. Какие виды...
Сен 12, 2014 / Из первых уст
— СМИ сообщали о проведении в республике конкурса среди выпускников академических лицеев и профессиональных колледжей «Моя бизнес-идея». Расскажите, какие возможности...
Сен 12, 2014 / Из первых уст
— Я занимаюсь национальной вышивкой. Хотела бы стать членом Ассоциации народных мастеров, ремесленников и живописцев «Хунарманд». Какие льготы предусмотрены для...
Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы
Во время соревнований, переступая порог спортивного зала, полного болельщиков, любителей фехтования, каждый раз охватывает сильное волнение. Переживаю, думая, как выступлю...
Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы
ФУТБОЛ Состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК.
Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы
В деле укрепления физического здоровья детей, подготовки будущих победителей и призеров международных соревнований немалая заслуга принадлежит детско-юношеским спортивным школам.
Апр 08, 2016 / Путь в чемпионы
Важную роль в воспитании истинных патриотов, уважающих традиции и культуру, духовные ценности народа играют трехступенчатые военно-патриотические соревнования «Ёш чегарачилар» — «Молодые...
Июль 17, 2015 / Путь в чемпионы
Юношеская сборная Узбекистана по гандболу заняла первое место на прошедшем в Милане престижном турнире Международной федерации гандбола – соревновании за...
Июль 17, 2015 / Путь в чемпионы
За короткий по историческим меркам период времени в нашей республике созданы сотни современных, хорошо оснащенных спортивных объектов, реконструированы ранее действующие...
Июль 17, 2015 / Путь в чемпионы
Древний Самарканд стал местом проведения сразу двух спортивных турниров — первенства Узбекистана по судомодельному и автомодельному спорту. В соревнованиях приняли...
Авг 11, 2014 / Путь в чемпионы
Успехи независимого Узбекистана достигнуты во многом благодаря последовательному и непрерывному реформированию всех сфер жизни общества. Не составляет исключения и направление спорта. Так...
Апр 08, 2016 / Поколение счастливых
Реконструированный недавно крытый плавательный бассейн в детско-юношеской спортивной школе № 7 Гиждуванского района Бухарской области стал излюбленным местом для проведения...
Окт 24, 2014 / Поколение счастливых
Тому свидетельством служат недавно открывшиеся в Бухарской области предприятия «Гиждувон чевартекс» и «Гиждувон талаба тикувчилари», которые возглавляют молодые гиждуванские предприниматели...
Июль 25, 2014 / Поколение счастливых
КОГДА мы слышим словосочетание «счастливое детство», воображение рисует красочную картинку: из манящего прохладой бассейна раздается звонкий ребячий смех, во все...
Июль 25, 2014 / Поколение счастливых
«Каждому ребенку забота и внимание» — под таким девизом в столичном зоопарке прошло благотворительное мероприятие.
Июль 25, 2014 / Поколение счастливых
Фортепианная школа Узбекистана имеет высокий авторитет во всем мире. Молодые узбекские музыканты блестяще представляют музыкальное искусство республики за рубежом.
Июль 25, 2014 / Поколение счастливых
В дни школьных каникул детский центр «Баркамол авлод» города Нукуса ничуть не утратил своей популярности — юные жители столицы северного...
Апр 18, 2014 / Поколение счастливых
Учащийся колледжа сферы услуг Джалалкудукского района Андижанской области Амирхан Абдурашидов, увлекающийся архитектурой и дизайном, воплощает свои задумки в макетах зданий...
Апр 18, 2014 / Поколение счастливых
По каким критериям определить лучший детсад?